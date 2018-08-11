Инвестиции в сайт

Инвестиции в коммерческие, информационные и другие сайты могут принести хорошую прибыль. Главное, правильно выбрать способ для их монетизации. Основные методы инвестирования в сайты представлены в трех вариантах.

Во-первых, можно создать онлайн-ресурс с нуля и после этого монетизировать его. Но для этого потребуются определенные знания и хотя бы небольшой опыт.

Во-вторых, неплохим способом становится создание сайтов для их последующей продажи. Метод хорош тем, что позволяет быстро окупать деньги и время. Как только ресурс выходит на хорошие показатели, на него появится немало покупателей.

В-третьих, многие веб-мастера покупают готовые сайта и затем выводят их на монетизацию. Лучше всего такой вариант подойдет для людей с минимальными знаниями и опытом в области продвижения, маркетинга, SEO и сайтостроения

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Заработок на инвестициях в сайты

С развитием интернет-площадок перед веб-мастерами открылось много новых возможностей получения достойной прибыли. Для этого следует грамотно инвестировать в свои или покупные сайты имеющийся капитал. После этого нужно заняться их монетизацией. Обычно для этого выделяют два ключевых направления:

запуск авторской площадки – потом ее нужно раскрутить и начать получать доход; покупка готового сайта и последующая работа с ним.

Также есть еще один интересный способ, заключающийся в спонсировании онлайн-ресурса, привязанного к старт-апу. Найти подобные предложения можно на специализированных площадках краудфандингового типа. Сроки окупаемости здесь быстрые. Однако перед началом деятельности обязательно взвесьте все: источник трафика, источник дохода в фиате и криптовалюте. Именно в этих целях можно запросить скриншоты финансовой документации.

Как выбрать сайт для инвестиций?

Для тех, что хочет начать инвестиции в сайты, рекомендуется выбирать коммерческие ресурсы, продвигающие какие-либо товары или услуги. Однако неплохим вариантом, в принципе, станет и информационная тематика. Для пассивной прибыли потребуется выстроить определенные стратегии. В ней инструментами выступают:

таргетинг и контекстная реклама ;

баннеры;

всплывающие окна;

ссылки и активные строки;

партнерские программы;

пуш подписки ;

размещение скрытых или рекламных объявлений (сюда также относится и продакт плейсмент).

Для того, чтобы площадка была прибыльной, и инвестиции в сайты не оказались бесполезными, требуется сразу обращать внимание на определенные факторы. Например:

Аудитория – здесь важно суточное число посетителей, есть ли положительная динамика и уникальные читатели; Тематика – она должна быть актуальной. Хорошими вариантами станут финансы (форекс, акции, бинарные опционы), детские товары и многое другое; Цель визита на сайт – нужно подумать, что именно ищет посетитель на ресурсе (товары, отдых, развлечения, чтение новостей, получение знаний или новой информации); Технические факторы – к ним относятся хостинг и домен, дизайн, верстка, рубрики, контент; Показатели ИКС и PR – они важны для продажи ссылок.

Риски инвестиций в сайты

Инвестиции в сайты всегда обладают определенными рисками. Но если их учесть заранее и продумать защиту от вероятных проблем, то такой подход принесет результаты и хорошую прибыль. При вложении в собственный сайт риски будут такими:

большие затраты времени – этого периода может хватить для того, чтобы тенденции выбранного рынка и потребности аудитории изменились;

непонятные сроки окупаемости;

неправильная оценка своих сил и времени, эмоциональное выгорание.

Если вложить свои финансы в готовые сайты, здесь риски будут несколько отличаться:

неправильная оценка затрат на поддержку работоспособности ресурса, наполнения контентом, работы с потенциальными клиентами и посетителями;

готовы ли потребители покупать товар и пользоваться услугами, предлагаемыми на страницах сайта;

сложность поисков рекламодателя, который был бы заинтересован в размещении контента.

В целом можно избежать таких возможных проблем. Для этого важно обратить внимание на релевантность, актуальность и полезность контента. Кроме того, его нужно регулярно обновлять. Необязательно заниматься всем самостоятельно. Для текстов можно нанять копирайтеров , а создание привлекательного визуала доверить специалистам в сфере дизайна .

Разработка сайта самостоятельно

Для самостоятельного создания и передвижения сайта нужны минимальные знания и хоты бы небольшой опыт. Вам потребуется зарегистрировать доменное имя , выбрать хостинг , создать сайт. Но нужно понимать, что результат от такой работы будет небыстрым, а сил и времени придется вложить много. Также к процессу нужно подойти ответственно и грамотно. Для этого следует наполнять страницы, притом контент обязательно должен быть релевантным и полезным для посетителей. В целях экономии времени можно искать готовые шаблоны в интернете.

Заказ сайта и самостоятельная монетизация

При наличии определенного свободного капитала можно заказать разработку сайта у специалистов. Но перед этим обязательно составьте подробное техническое задание с учетом всех пожеланий. Инвестиции в сайты такого типа должны быть окупаемыми, так что способы монетизации следует продумать заранее. Цена на разработку сайта варьируется в районе 10 000-100 000 рублей. Для монетизации можно выбирать такие способы – контекстная реклама, размещение ссылок, продажа товаров или услуг, прочее.

Покупка готового и раскрученного сайта

Для подобных проектов можно найти раскрученные сайты, которые продают владельцы в силу отсутствия времени на продвижение и развитие. Это очень выгодная сделка, ведь прибыль с ресурсов будет приходить с первого дня. Но важно перед приобретением такой площадки запросить у продавца аналитику и статистику трафика. Также необходимо узнать ключевые аспекты работы. Иногда вместе с сайтами в комплекте идут группы в социальных сетях и привязанные аккаунты.

Таким образом, инвестиции в сайты окажутся прибыльным и масштабным занятием. Доходы с этой деятельности можно постоянно увеличивать, отслеживая тренды и тенденции на выбранном рынке. К тому же для начала заработка на инвестициях в сайты достаточно минимальных знаний и опыта.